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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.06.2022
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberi... Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirdi. İşte ele geçirilenlerin listesi...

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