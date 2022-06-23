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Son dakika: Eren Abluka-18 operasyonundan acı haber! 2 askerimiz şehit oldu

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Giriş Tarihi: 23.06.2022 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022
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Son dakika: Eren Abluka-18 operasyonundan acı haber! 2 askerimiz şehit oldu

Son dakika haberi... Diyarbakır-Lice ilçesi Göçer mahallesi kırsalında icra edilen Eren Abluka-18 operasyonunda Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç ve Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen şehit oldu

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