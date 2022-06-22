Bedelli askerlik düzenlemesi teklifi TBMM’de

Aydın, yurt dışındaki vatandaşlardan ödemeleri gereken yabancı ülke parasını ödemedikleri veya herhangi bir takvim yılında toplam olarak 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanlardan askerlik yükümlülüğü konusundaki bir diğer beklenti olduğunu ifade etti.

Dövizle askerlik kapsamından çıkarılan 2 bin 53 vatandaşın beklentilerinin karşılanmasının yurt dışındaki ekonomik ve sosyal kazanımlarının korunması ve ülke ile olan bağlarının muhafazası açısından yararlı olacağının değerlendirildiğinin altını çizen Aydın, "Bu kapsamda dövizle askerlik hizmetine ilişkin olarak yurt dışındaki vatandaşlarımızdan eksik ödeme ve yurt içinde 184 günden fazla kalma nedeniyle dövizle askerlik kapsamından çıkarılanların, öngörülen döviz bedelini ödemeleri halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmalarına da imkan tanınmaktadır." diye konuştu.