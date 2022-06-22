Ev sahipleri dikkat! “Bekara ev vermiyorum” derken iki kere düşünün: İdari yaptırım geldi

TİHEK'in idari hak arama mekanizmasının en önemlilerinden olduğunu ifade eden Başkan Kılıç, "Medeni hal temelli bekara ev vermeyen kişiye karşı ilgili gerçek kişinin ayrımcılık mağduriyetini giderebilmek adına ihlal kararları veriyoruz. Diğer taraftan idari yaptırım uyguluyoruz. Yine bir belediyemizin yabancılara dönük olarak yapmış olduğu ırk temelli ayrımcı bir kamusal hizmetin sunumunda ayrımcı bir muamelenin ön görülmesi doğrultusunda, bunun üzerinde yapmış olduğumuz resen inceleme yetkimiz çerçevesinde, yaptığımız araştırma ve inceleme neticesinde bir idari yaptırım cezası uyguladığımızı ifade etmem gerekiyor" diye konuştu.