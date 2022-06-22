Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi baskını soruşturması derinleşiyor!

(Prof. Dr. İbrahim Semiz)

NE OLMUŞTU?

Boğaziçi Rektörlüğü tarafından gerçekleştirilen bilgi işlem altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmalara geçtiğimiz haftalarda dört öğretim üyesi tarafından yetkisiz bir müdahale girişimi olmuş ve öğretim üyelerinin Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi'ne bir baskın yaparak yetkileri olmayan evrakı idari personelden baskıyla gasp ettiği ortaya çıkmıştı.

Rektörlük tarafından yapılan açıklamada bu akademisyenlerle ilgili soruşturma başlatıldığı ve akademisyenlerin soruşturma süresince tüm görevlerinden uzaklaştırıldığı ifade edilmişti.