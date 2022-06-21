Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ekonomiye ilişkin kritik toplantı

Toplantıda, son dönemdeki gelişmeler kapsamında Türkiye ekonomisine ilişkin genel görünüm ve beklentilerin yanı sıra yılın geri kalan dönemi için kamu maliyesine yönelik öngörüler değerlendirilmiş, ek bütçe süreci ile ilgili temel hususlar üzerinde durulmuştur.

Son dönemde küresel ölçekte gıda tedarik zincirlerinde yaşanan aksamalar ve yüksek fiyat artışları kaynaklı sorunlar da dikkate alınarak, yurt içinde stratejik tarım ürünleri başta olmak üzere arz güvenliğinin ve fiyat istikrarının sağlanmasına ilişkin tedbirler ve gerçekleştirilecek ilave çalışmalar değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, Erken Uyarı Sistemi'nin çıktıları da göz önünde bulundurularak gıda enflasyonuna yönelik atılması gereken adımlar ele alınmıştır.