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Son dakika: 11 HDP'li vekilin fezlekesi TBMM'de

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Giriş Tarihi: 21.06.2022 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022
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Son dakika: 11 HDP’li vekilin fezlekesi TBMM’de

Son dakika haberi... HDP'li 11 vekille ait dokunulmazlık dosyası TBMM'ye ulaştı. Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla TBMM'ye sevk edilen fezlekeler Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na havale edildi.

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