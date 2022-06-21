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Son dakika: Başkan Erdoğan Estonya Başbakanı Kallas ile görüştü

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Giriş Tarihi: 21.06.2022 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan Estonya Başbakanı Kallas ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Estonya ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel konular ele alındı.

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