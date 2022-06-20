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Kritik iki kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu! 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu...

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Giriş Tarihi: 20.06.2022 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022
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Kritik iki kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu! 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu...

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifin gerekçesine ilişkin "Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik ve jeopolitik gelişmeler sonucu genel fiyatlar seviyesinde önemli artışlar meydana gelmiş, dolayısıyla bütçe ödeneklerinde de artış yapılması ihtiyacı doğmuştur" açıklaması yapıldı.

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