CTE sonuç sayfası çöktü mü, neden açılmıyor? CTE sonuç sayfası ne zaman düzelecek, açılacak?
CTE sonuç sayfası çöktü mü, neden açılmıyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) tayin sonuçları arama motorlarından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, CTE sonuç sayfası çöktü mü, neden açılmıyor? CTE sonuç sayfası ne zaman düzelecek, açılacak?
CTE sonuç sayfası çöktü mü, neden açılmıyor? CTE sonuç sayfası ne zaman düzelecek, açılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce kişi tayin sonuçları hakkında kapsamlı bilgi almak istiyor. Peki, CTE sonuç sayfası çöktü mü, neden açılmıyor? CTE sonuç sayfası ne zaman düzelecek, açılacak?
CTE TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yapılan açıklamada sonuçların 20 Haziran 2022 tarihinde açıklanacağı duyuruldu.
İşte yapılan açıklama...
"2022 Yılı İsteğe Bağlı Personel Atamasına İlişkin kararname çalışmaları devam etmekte olup, kararnamenin 20.06.2022 Pazartesi günü ilan edilmesi planlanmaktadır.
Teşkilatımıza duyurulur."
CTE SONUÇ SAYFASI ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?
Atama sonuçlarını öğrenmek isteyenler sonuç sayfasınına son saatlerde erişemiyor. Yaşanan sıkıntının nedeni hakkında henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
CTE'DEN YAPILAN SON DUYURULAR
1 Haziran Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavını Kazanan Personelin Yerleştirme Sonuçları
24 Mayıs 108 Sözleşmeli Personel Alımı Kapsamında Psikolog Unvanında Yapılan Sözlü Sınav Sonucu
24 Mayıs 150 İdare Memuru Öğrencisi Alım İlanı Kapsamında Sözlü Sınav ve Mülakat Sonuçları
24 Mayıs 152 Kadrolu Personel Alımı Sözlü Sınav Sonuçları
6 Mayıs COVID-19 İzinlerine İlişkin Duyuru
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