CTE sonuç sayfası çöktü mü, neden açılmıyor? CTE sonuç sayfası ne zaman düzelecek, açılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce kişi tayin sonuçları hakkında kapsamlı bilgi almak istiyor. Peki, CTE sonuç sayfası çöktü mü, neden açılmıyor? CTE sonuç sayfası ne zaman düzelecek, açılacak?