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Son dakika: Yaşlı adama saygıdan el öptürtmeyen Başkan Erdoğan: Alnımdan öp! İşte samimi anlar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.06.2022 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022
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Son dakika: Yaşlı adama saygıdan el öptürtmeyen Başkan Erdoğan: Alnımdan öp! İşte samimi anlar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği bir ev ziyaretinde elini öpmeye çalışan yaşlı adama, saygıdan 'Alnımdan öp' karşılığını verdi. Bunun üzerine yaşlı adam, Başkan Erdoğan'ı alnından öptü. Samimi anlar gülüşmelere neden oldu.

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