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Son dakika: Emine Erdoğan'dan "Babalar Günü" mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.06.2022
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Son dakika: Emine Erdoğan’dan Babalar Günü mesajı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla Twitter hesabından kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, mesajında, "Bir evlat gücünü, omzunda elini daima hissettiği babasından alır. Ebediyete uğurlasa da evladın omzundan baba eli, yüreğinden sevgisi silinmez." ifadelerine yer verdi.

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