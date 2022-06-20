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İstanbul'da barajların doluluk oranı kaç?

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Giriş Tarihi: 20.06.2022 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022
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İstanbul’da barajların doluluk oranı kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentteki barajların doluluk oranının yüzde 76,26 ölçüldüğünü duyurdu. Böylelikle kentte bu yaz su sorunu yaşanmayacağı tahmin ediliyor.

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