PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan Gezi Parkı övgüsü: Gezi şehitleri Türkiye’nin onurlu direnişçileriydiler

Bölge İdare Mahkemesinin 22 Temmuz 2013'te bu kararı kaldırmasının ardından meydana gelen olaylarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca çeşitli soruşturmalar başlatıldı, olaylara karıştığı belirlenen yüzerce kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 14 Haziran 2013'te ilk kez, "silahlı terör örgütü üyeliği ve yardım etmek" suçu gündeme geldi ve aralarında Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) üyesi Ulaş Bayraktaroğlu'nun da bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.

Olaylara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan Beşiktaş'ın taraftar gruplarından Çarşı üyelerinin bir kısmı da "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan tutuklanırken, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ile Marksist Leninist Komünist Partisi (MLKP) üyelerinin de yer aldığı çok sayıda kişinin, "terör örgütü üyeliği" ve "kamu malına zarar vermek" gibi suçlarından tutuklanmasına karar verildi.

Taksim'deki gösterilerde eylemcilere satırla saldırdığı görüntüler kameralara yansıyan ve "Palalı Sabri" olarak anılan Sabri Çelebi de hakkında açılan dava kapsamında 11 Mayıs 2017'de "kasten yaralama'' suçundan 3 yıl hapis cezası aldı, bir kadını zırhla yaraladığı gerekçesiyle de 9 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Olayları organize ettikleri iddia edilen Taksim Dayanışmasından Ali Çerkezoğlu, Mücella Yapıcı, Beyza Metin, Ender İmrek ve Haluk Ağabeyoğlu'nun da aralarında bulunduğu 26 şüpheli hakkında 4 Şubat 2014'te iddianame hazırlandı. Yargılama sonunda 29 Nisan 2015'te, tüm sanıklar beraat etti.