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Haberler Gündem Haberleri CTE tayin sonuçları sorgulama ekranı: CTE tayin sonuçları açıklandı mı? CTE tayin sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? cte.adalet.gov.tr...

CTE tayin sonuçları sorgulama ekranı: CTE tayin sonuçları açıklandı mı? CTE tayin sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? cte.adalet.gov.tr...

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CTE tayin sonuçları sorgulama ekranı: CTE tayin sonuçları açıklandı mı? CTE tayin sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? cte.adalet.gov.tr...

CTE tayin sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu yaz birçok devlet kurumunun tayin sonucu merak ediliyor. Öğretmen, subay gibi CTE tayinler ne zaman açıklanacak, tarih belli mi sorusunun cevabı merak ediliyor. CTE tayin sonuçlarına yönelik açıklama yakından takip ediliyor. Peki, CTE tayin sonuçları açıklandı mı? CTE tayin sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? cte.adalet.gov.tr...

CTE tayin sonuçları açıklandı mı? CTE tayin sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. CTE tayin sonuçları için açıklama geldi. Buna göre birçok memur yakında hangi ile tayini çıktığını öğrenecek. Bu sebepten ötürü birçok kişi heyecanlı. Yapılan açıklamayla birlikte hangi gün sonuçların açıklanacağı belli oldu. Peki, CTE tayin sonuçları açıklandı mı? CTE tayin sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? cte.adalet.gov.tr...

CTE TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

CTE Tayin sonuçları için duyuru geldi. Sonuçlar 20 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak. Açıklama şu şekilde:

2022 Yılı İsteğe Bağlı Personel Atamasına İlişkin kararname çalışmaları devam etmekte olup, kararnamenin 20.06.2022 Pazartesi günü ilan edilmesi planlanmaktadır.

Teşkilatımıza duyurulur.

CTE SON DUYURULAR

CTE SON DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!

1 Haziran Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavını Kazanan Personelin Yerleştirme Sonuçları

24 Mayıs 108 Sözleşmeli Personel Alımı Kapsamında Psikolog Unvanında Yapılan Sözlü Sınav Sonucu

24 Mayıs 150 İdare Memuru Öğrencisi Alım İlanı Kapsamında Sözlü Sınav ve Mülakat Sonuçları

24 Mayıs 152 Kadrolu Personel Alımı Sözlü Sınav Sonuçları

6 Mayıs COVID-19 İzinlerine İlişkin Duyuru

30 Nisan İnfaz ve Koruma Memurlarına 3. ve 4. Dereceye Yükseltilme İmkânı Sağlandı

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