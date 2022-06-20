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Son dakika: MSB: Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi başladı

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Giriş Tarihi: 20.06.2022 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022
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Son dakika: MSB: Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi başladı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO unsurlarının katıldığı Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi'nin Konya'da başladığını duyurdu.

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