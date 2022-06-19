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Bugün Babalar Günü mü? 19 Haziran Pazar Babalar Günü mü? Babalar Günü nasıl ortaya çıktı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.06.2022
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Bugün Babalar Günü mü? 19 Haziran Pazar Babalar Günü mü? Babalar Günü nasıl ortaya çıktı?

Bugün Babalar Günü mü? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çocukların babalarına olan sevgisini ve saygısını gösterdiği Babalar Günü için geri sayım başlamış durumda. Çeşitli hediyeler ve kartlarla kutlanan bu özel gün Haziran ayının üçüncü haftası kutlanacak. Peki, Bugün Babalar Günü mü? 19 Haziran Pazar Babalar Günü mü? Babalar Günü nasıl ortaya çıktı?

Bugün Babalar Günü mü? 19 Haziran Pazar Babalar Günü mü? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Haziran ayı içerisinde kutlanan Babalar Günü'nün hangi gün kutlanacağı da gündemde yer alan konulardan biri durumunda. Peki, Bugün Babalar Günü mü? 19 Haziran Pazar Babalar Günü mü? Babalar Günü nasıl ortaya çıktı?

BABALAR GÜNÜ 2022 NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Her sene Haziran ayında kutlanan Babalar Günü, bu yıl 19 Haziran 2022 Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü.

Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.

1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

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