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Son dakika: MSB'den "Babalar Günü"ne özel video

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.06.2022 Güncelleme Tarihi: 19.06.2022
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Son dakika: MSB’den Babalar Gününe özel video

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TSK personelinin yurt içi ve yurt dışındaki birliklerde çekilen Babalar Günü'ne özel mesajları yer alıyor.

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