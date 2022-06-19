19 Haziran 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan "Filenin Efeleri"ni tebrik etti

Son dakika: Başkan Erdoğan "Filenin Efeleri"ni tebrik etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.06.2022
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan Filenin Efelerini tebrik etti

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı. Hırvatistan karşılaşması ve milli takımın finaldeki rakibi Çekya hakkında bilgiler alan Başkan Erdoğan, "Filenin Efeleri"ni tebrik edip, final maçında başarı diledi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA