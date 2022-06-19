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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile görüştü

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Giriş Tarihi: 19.06.2022 Güncelleme Tarihi: 19.06.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile görüştü

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova'nın başkenti Priştine'de Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile bir araya geldi.

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