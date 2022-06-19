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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

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Giriş Tarihi: 19.06.2022 Güncelleme Tarihi: 19.06.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Babalar Günü mesajı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, "Yüreğiyle, fedakârlığıyla ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna, refahına adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum." dedi.

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