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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu’nun tabela provokasyonuyla ilgili açıklama geldi

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Giriş Tarihi: 19.06.2022 Güncelleme Tarihi: 19.06.2022
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Emniyet Genel Müdürlüğü’nden DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu’nun tabela provokasyonuyla ilgili açıklama geldi

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nun Ankara Kızılay’da Somalili vatandaşa ait iş yerinde yapılan denetimler sırasında yaptığı provokasyon ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Teşkilatımıza yönelik düşmanlığı herkesçe bilinen milletvekilinin hakaretlerini ısrarla devam ettirmesi ve parmak sallayarak personelimizi tehdit etmesi, üzerine bir polis amirimiz istemediğimiz bir şekilde karşılık vererek, nahoş bir kelime kullanmıştır. Sadece kullandığı bu kelime bizi üzmüş olup, konuyla ilgili tahkikat başlatılmış ve ilgili personele gerekli uyarılarda bulunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

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