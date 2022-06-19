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4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.06.2022 Güncelleme Tarihi: 19.06.2022
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4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberine göre: Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

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