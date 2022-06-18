18 Haziran 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İSPARK otopark ücretlerine yüzde yüz zam! İşte yeni tarifenin detayları

İSPARK otopark ücretlerine yüzde yüz zam! İşte yeni tarifenin detayları

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.06.2022 Güncelleme Tarihi: 18.06.2022
ABONE OL
İSPARK otopark ücretlerine yüzde yüz zam! İşte yeni tarifenin detayları

İBB iştiraki İSPARK otopark ücretlerine yüzde yüz zam yaptı. İstanbul'da bazı yerlerde 25 lira olarak belirlenen park ücreti 50 ve 60 TL'ye yükseldi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde, İBB yönetimi personel maaşlarına yapılan zam nedeniyle park ücretlerine de zam talebinde bulunmuştu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA