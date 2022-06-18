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Atama kararları Resmi Gazete'de: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığına atama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.06.2022 Güncelleme Tarihi: 18.06.2022
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Atama kararları Resmi Gazete’de: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığına atama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete'de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığına ilişkin atama kararlarına yer verildi. İşte detaylar...

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