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YKS 2022 TYT, YDT, AYT ne zaman, saat kaçta başlayacak? YKS sınavı kaç dakika, saat sürüyor?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.06.2022
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YKS 2022 TYT, YDT, AYT ne zaman, saat kaçta başlayacak? YKS sınavı kaç dakika, saat sürüyor?

YKS 2022 TYT, YDT, AYT ne zaman, saat kaçta başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversite sınavına saatler kala öğrenciler sınav süresi hakkında araştırmalarını sıklaştırdı. Peki, YKS 2022 TYT, YDT, AYT ne zaman, saat kaçta başlayacak? YKS sınavı kaç dakika, saat sürüyor?

YKS 2022 TYT, YDT, AYT ne zaman, saat kaçta başlayacak? YKS sınavı kaç dakika, saat sürüyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite eğitimi için YKS heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek sınav hakkında detaylar gündemdeki yerini koruyor. Peki, YKS 2022 TYT, YDT, AYT ne zaman, saat kaçta başlayacak? YKS sınavı kaç dakika, saat sürüyor?

TYT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

18 Haziran Cumartesi ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 3 milyon 234 bin 409 aday yarışacak. Saat 10.15'te başlayacak sınav 165 dakika sürecek.

AYT VE YDT NE ZAMAN?

Sınavın ardından pazar günü 2 milyon 56 bin 512 kişinin katılacağı Alan Yeterlilik Testi (AYT) yine 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Aynı gün öğleden sonra da168 bin 430 adayın katılacağı Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.

3 MİLYONDAN FAZLA ADAY BAŞVURDU

2022-YKS en fazla adayın başvurduğu sınav olma özelliği taşıyor. Bu yıl YKS'ye başvuran adayların sayısı geçen yıldan yaklaşık 650 bin daha fazla.

YKS'nin birinci oturumu olan TYT'de 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü yapılacak ikinci oturum olan AYT'de ise 317 bin 765 kişi görevli olacak. Aynı gün uygulanacak ve son oturum olan YDT'deki görevli sayısı ise 30 bin 418 kişi.

MASKESİZ SINAV

2022-YKS, pandemi döneminin ardından uygulanacak ilk sınav olacak. ÖSYM pandemi dönemindeki bütün sınavları, COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu'nca oluşturulan "COVID-19 Kapsamında Ulusal Sınavlarda Alınması Gereken Önlemler" doğrultusunda hazırlanan "Pandemi Dönemi Sınav Uygulamaları Rehberi"ne göre uyguladı.

Bu rehbere göre salonlara seyrek aday ataması yapıldı. Adaylara bina girişlerinde maske, dezenfektan ve dezenfektanlı mendil dağıtıldı. Bundan sonraki sınavlarda maske ve dezenfektan dağıtımı yapılmayacak, sadece Sınav Binası girişlerinde adaylara dezenfektanlı mendil verilecek. Sınav görevlileri ve adaylar isterlerse kendi maskeleriyle sınava gelebilecek.

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