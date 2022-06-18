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Diyarbakır'da ölü ele geçirilen terörist, 4 kişinin şehit edildiği saldırıların faili çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.06.2022 Güncelleme Tarihi: 18.06.2022
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Diyarbakır’da ölü ele geçirilen terörist, 4 kişinin şehit edildiği saldırıların faili çıktı

Diyarbakır''ın Lice ilçesi kırsalında ölü ele geçirilen 2 teröristten 'Dilşad, Dijvar, Doktor' kod isimli Mehmet Süleymanoğlu'nun 2'si polis 4 kişinin şehit edildiği saldırıların faili olduğu ortaya çıktı.

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