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Son dakika | Başkan Erdoğan Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek'i kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.06.2022
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Son dakika | Başkan Erdoğan Galatasaray’ın yeni başkanı Dursun Özbek’i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erden Timur’u Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.

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