Yarın İstanbul, Ankara, İzmir’de toplu taşıma ücretsiz mi? 17-18 Haziran’da metro, metrobüs, İETT, tramvay bedava mı? YKS’ye girecek öğrenciler...

EGO Genel Müdürlüğü, YKS'ye girecek adayların mağdur olmamaları amacıyla ANKARAY, Metro ve Teleferik başta olmak üzere 51 güzergâhta 202 adet ilave otobüs servisi ile ücretsiz toplu ulaşım sağlayacak. YKS'ye katılacak öğrenciler, EGO'ya ait toplu taşıma araçlarından sınav giriş belgelerini göstermeleri şartıyla ücretsiz yararlanabilecek. Veliler ve görevli öğretmenler de sınav gününde toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.