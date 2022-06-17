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Yarın İstanbul, Ankara, İzmir'de toplu taşıma ücretsiz mi? 17-18 Haziran'da metro, metrobüs, İETT, tramvay bedava mı? YKS'ye girecek öğrenciler...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.06.2022
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Yarın İstanbul, Ankara, İzmir’de toplu taşıma ücretsiz mi? 17-18 Haziran’da metro, metrobüs, İETT, tramvay bedava mı? YKS’ye girecek öğrenciler...

Yarın İstanbul, Ankara, İzmir'de toplu taşıma ücretsiz mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 18 Haziran'da tüm yurtta gerçekleşecek YKS sınavı öncesinde veliler ve öğrenciler toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Yarın İstanbul, Ankara, İzmir'de toplu taşıma ücretsiz mi? 17-18 Haziran'da metro, metrobüs, İETT, tramvay bedava mı? YKS'ye girecek öğrenciler...

Yarın İstanbul, Ankara, İzmir'de toplu taşıma ücretsiz mi? 17-18 Haziran'da metro, metrobüs, İETT, tramvay bedava mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenci ve sınav görevlileri, bu hafta sonu toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecekler. Peki, Yarın İstanbul, Ankara, İzmir'de toplu taşıma ücretsiz mi? 17-18 Haziran'da metro, metrobüs, İETT, tramvay bedava mı? YKS'ye girecek öğrenciler...

18-19 HAZİRAN İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada;

Her iki sınav için geçerli olacak ücretsiz toplu ulaşımdan faydalanmak isteyenlerin sınav belgeleri veya görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak.

Sınav başlangıcının 2 saat öncesinden başlayan ücretsiz ulaşım imkanı, sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar devam edecek.

YKS SINAV GÜNÜ 18-19 HAZİRAN ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

EGO Genel Müdürlüğü bu yıl düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı'ndan (LGS) sonra 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için de öğrenci, veliler ve görevli eğitmenlerin sınav alanlarına gidiş gelişlerini kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz toplu ulaşım hizmeti verecek.

EGO Genel Müdürlüğü, YKS'ye girecek adayların mağdur olmamaları amacıyla ANKARAY, Metro ve Teleferik başta olmak üzere 51 güzergâhta 202 adet ilave otobüs servisi ile ücretsiz toplu ulaşım sağlayacak. YKS'ye katılacak öğrenciler, EGO'ya ait toplu taşıma araçlarından sınav giriş belgelerini göstermeleri şartıyla ücretsiz yararlanabilecek. Veliler ve görevli öğretmenler de sınav gününde toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.

18 HAZİRAN CUMARTESİ OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

18 Haziran Cumartesi YKS nedeniyle toplu ulaşım ücretsiz olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi hafta sonu öğrenciler, veliler ve sınav görevlileri için EGO otobüsleri, ANKARAY, metro ve teleferik hizmetlerinin ücretsiz olduğunu duyurdu.

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