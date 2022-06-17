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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Norveç açıklaması: Geçici düzenlemeye gidilecek

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Giriş Tarihi: 17.06.2022 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Norveç açıklaması: Geçici düzenlemeye gidilecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Norveç vatandaşlarının ülkemize seyahati hakkında, “Norveç Dışişleri Bakanı’nın ülkemizi ziyareti sırasında herhangi bir anlaşma imzalanmamıştır.” dedi. Dünyada yaşanan çip krizi yüzünden Norveç vatandaşlarının pasaportlarını uzatamadıkları bildirilen Türk Dışişleri açıklamasında, "Turizm sektörümüzün talebi üzerine Norveçlilerin bu yıl turizm sezonunda ülkemize gelebilmeleri için geçici olarak bir düzenlemeye gidilecektir." bilgisi paylaşıldı.

Dışişleri Bakanlığı "Norveç Dışişleri Bakanı'nın ülkemizi ziyareti sırasında herhangi bir anlaşma imzalanmamıştır." bilgisini paylaştı.

"GEÇİCİ DÜZENLEMEYE GİDİLECEK"

Bakanlık, "Dünyada yaşanan çip krizi yüzünden Norveç vatandaşlarının pasaportlarını uzatamamaları nedeniyle ve turizm sektörümüzün talebi üzerine Norveçlilerin bu yıl turizm sezonunda ülkemize gelebilmeleri için geçici olarak bir düzenlemeye gidilecektir." ifadelerine yer verdi.

"SÜRE 6,5 AY OLACAK"

Geçici düzenlemenin detaylarına yer verilen Türk Dışişleri açıklamasında, "Norveç vatandaşlarına 6,5 aylık, yani geçici bir süre için, Türkiye'ye şahsi bilgilerin bulunduğu çipli kimlikle seyahat hakkı tanınacaktır. Bu süre sonunda Norveç vatandaşları, Türkiye'ye yine sadece pasaportla seyahat edebileceklerdir." denildi.

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