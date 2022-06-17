Türk donanmasının 'kalbinde' milli dönüşüm!
Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen milli yazılım çözümleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı platformlarda yaygınlaştırılıyor. Sistem, sahip olduğu özellikler ve üstlendiği görev dolayısıyla geminin "kalbi" olarak görev yapıyor.
AR-GE ve ürün geliştirme çalışmalarıyla son dönemde birçok platform ve sistemi güvenlik güçlerinin kullanımına sunan Türk savunma sanayisi, bunlarda kullanılan yazılım tabanlı çözümleri de millileştiriyor.
Bünyesinde geliştirilen yüksek teknoloji ve yazılımların yanı sıra savunma, güvenlik ve bilişim sektörlerinde teknoloji üreten ve iş ekosistemindeki firmaların çözüm ile ürünlerini de bir araya getiren HAVELSAN, bu çabada önemli bir yer tutuyor.
Yazılım yoğun sistemler konusunda faaliyet gösteren HAVELSAN, "komuta kontrol ve savunma teknolojileri" alanında bugüne kadar aralarında "Gemi Veri Dağıtım Sistemi"nin de bulunduğu birçok çözüm geliştirdi.
YERLİ VE YABANCI GEMİLERDE GÖREVDE
Savaş gemileri, güvenli seyrüsefer yapmak ve diğer operasyonel görevlerini kesintisiz yerine getirebilmek için farklı sensör ve sistemlerden gelen verilerin alınmasına ve ilgili birimlere dağıtılmasına ihtiyaç duyuyor.
HAVELSAN Gemi Veri Dağıtım Sistemi de geminin güvenli seyir ve tüm harekat görevlerini kesintisiz yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyulan platform verilerini toplayarak, emniyet ve etkinlikle tüm alt sistemlere veriyi hızlı ve doğru şekilde dağıtan bir çözüm olarak geliştirildi.
Büyük, orta ve küçük ölçekli askeri gemiler için özel olarak tasarlanan geminin "kalbi", sahip olduğu eşsiz özellikleri ve güvenilir yapısı ile seyir ve harekatın en temel unsuru olarak birçok yerli ve yabancı geminin veri dağıtım sistemi olarak görev yapıyor.
36 PLATFORMUN "KALBİ"
Son olarak Türk Deniz Kuvvetlerinin faal platformu TCG Kılıç hücumbotunda HAVELSAN Gemi Veri Dağıtım Sistemi (GVDS-K) kurulum ve montajı yapıldı, tüm testlerden başarıyla geçerek eksiksiz olarak teslim edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS sınavında kalem silgi veriliyor mu? ÖSYM 2022 YKS TYT AYT sınavına girerken kalem verilecek mi?
- YKS'de oje yasak mı? ÖSYM YKS'de giyim kıyafet kuralı var mı? Üniversite sınavına girerken telefon, para götürülür mü?
- YKS sonucu ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- YKS başarı mesajları: 2022 üniversite sınavına girecek öğrencilere başarı mesajları | Arkadaşa, kardeşe motivasyon sözleri
- ÖSYM sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı!
- YKS TYT AYT sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022 YKS üniversite sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? ÖSYM açıkladı
- Üniversiteler ne zaman kapanıyor? 2021-2022 eğitim öğretim yılı üniversiteler ne zaman, hangi gün bitecek?
- MSÜ tercih sonuçları için flaş açıklama: 2022 MSÜ tercih sonuçları ertelendi mi, ne zaman açıklanacak? HO, Astsubay MYO...
- İstanbul su kesintisi 17 Haziran 2022 | Beylikdüzü, Beykoz, Maltepe'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
- 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi: Okullar ne zaman açılacak? MEB yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?
- MSÜ tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2022 Milli Savunma Üniversitesi yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?
- YKS sınavı ne zaman, saat kaçta? TYT, AYT, YDT kaç dakika, saat sürecek?