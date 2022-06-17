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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsveç'teki terör propagandasına tepki! Terörle mücadeledeki gevşekliklerini gösteriyor

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Giriş Tarihi: 17.06.2022 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan İsveç’teki terör propagandasına tepki! Terörle mücadeledeki gevşekliklerini gösteriyor

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'teki terör propagandası hakkında açıklamalarda bulundu. İsveç'in başkenti Stockholm'de faaliyet gösteren PKK/PYD terör örgütünün inine girildi. Örgüt birçok adresteki merkezini kapatmış gibi gösterildi. Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Kanunlarının ne kadar gevşek olduğunu gösteriyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zagrep'te Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç-Radman ile ortak basın toplantısı düzenledi.

NATO'ya üye olmaya çalışan İsveç'in Stockholm'deki terör örgütü PKK/PYD'nin karargâhına girildi. Türkiye'nin, terör örgütüne açık desteğinden ötürü NATO'ya üye olmasına karşı çıktığı İsveç'te kapsamlı bir istihbarat çalışmasıyla bulduğumuz adreslerde çektiğimiz fotoğraflar, Stockholm'ün bir PKK/PYD ini haline geldiğini belgeldi.

"PKK ADI ÜSTÜNDE TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"İsveç'teki son olaylar terörle mücadelede İsveç kanunlarının ve yetkililerinin ne kadar gevşek olduğunu gösteriyor. PKK, adı üstünde terör örgütüdür. Terör örgütü PKK/YPG İsveç'in NATO üyesi olmaması için elinden geleni yapıyor. Sadece bize değil İsveç'in de ulusal çıkarlarına karşı çalışıyor."

"PKK ADETA İSVEÇ'İ REHİN ALMIŞ DURUMDA"

"PKK destekçisi bir milletvekili var. NATO'ya üye olunmaması için her türlü çabayı sarf ediyor." diyen Bakan Çavuşoğlu, "PKK adeta İsveç'i rehin almış durumda. Terörle mücadele konusunda somut adımlarını görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Detaylar gelecek...

Terör örgütü, farklı adreslerdeki merkezleri, NATO'ya üyelik lobisi yürüten İsveç'in Türkiye'nin tepkisinden çekinerek PKK'yı uyarması nedeniyle geçici olarak uykuya yatırdı. Bir süreliğine faaliyetleri durdurulan merkezlerdeki örgüt yöneticileri ve mensupları tek merkez olarak İsveç Demokratik Kürt Toplum Merkezi'ne taşındı. Sabah gazetesi, Fridhemsgatan 44-46 112 40 Stockholm adresinde yer alan İsveç Demokratik Kürt Toplum Merkezi'nin karargâhına girdi.


Şimşek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin veya Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonlarıyla etkisiz hale getirilen teröristlerin fotoğraflarının çerçevelenip sergilendiği bölüme de girdi ve tüm örgütsel malzemeleri görüntüledi.

ÖLÜ HÜCRE TAKTİĞİYLE UYKUYA YATTILAR

NATO'ya üyelik için niyetlenince örgütün siyasi ve kültürel faaliyet adı altında lobi yaptığı ve Stockholm'den de terörist devşirip dağa gönderdiği merkezlerin en önemlilerinden olan Hammarby Fabriksvag 23 12033 Stockholm adresindeki PYD bürosu da İsveç Demokratik Kürt Toplum Merkezi adı verilen yere taşındı. İsveç Kürt Kültür Derneği ile sözde Kürdistan Gençlik Birliği de yine İsveç Demokratik Kürt Toplum Merkezi'nin adresinde faaliyet göstermeye başladı. İsveç hükümetinin Türkiye'den çekinerek aldığı karar doğrultusunda İsveç gizli servisinin baskısıyla PKK ve PYD, bu sözde kültür merkezini ana karargâh gibi kullanmaya başladı.



PYD'NİN İSVEÇ SORUMLUSU ŞİAR ALİ

Edindiğimiz bilgilere göre İsveç'te PYD'nin temsilciliğini, Şiar Ali isminde Suriyeli bir terör örgütü yöneticisi yapıyor. 7 Ocak 1963 doğumlu olan Şiar Ali, Stockholm'e takriben 120 kilometre uzaklıktaki Korpvagen 23 802 64 Gavle adresinde ikamet ediyor. Yine bu adreste ikamet ediyor görünen Feriala Shukur'un ise Şiar Ali'nin sevgilisi olduğu öğrenildi.

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