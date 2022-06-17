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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Aliya İzetbegoviç’in kabrini ziyaret etti

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Giriş Tarihi: 17.06.2022 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022
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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Aliya İzetbegoviç’in kabrini ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Saraybosna’da Kovaçi Şehitliğinde rahmetli Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç’in kabrini ziyaret ettikten sonra tarihi Başçarşıda yürüyüş yaptı vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Saraybosna'da Kovaçi Şehitliğinde rahmetli Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret ettikten sonra tarihi Başçarşıda yürüyüş yaptı vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Yüksek Temsilci Christian Schmidt'le görüşme sonrasında kısa açıklamalarda bulundu.

Ayrıca Bakan Çavuşoğlu, Saraybosna'da İslam Birliği (Riyaset) Başkanı Husein Kavazovic ile görüştü.

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