Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Aliya İzetbegoviç’in kabrini ziyaret etti

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Saraybosna'da Kovaçi Şehitliğinde rahmetli Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret ettikten sonra tarihi Başçarşıda yürüyüş yaptı vatandaşlarla sohbet etti.