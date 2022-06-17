Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Aliya İzetbegoviç’in kabrini ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Saraybosna’da Kovaçi Şehitliğinde rahmetli Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç’in kabrini ziyaret ettikten sonra tarihi Başçarşıda yürüyüş yaptı vatandaşlarla sohbet etti.
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Saraybosna'da Kovaçi Şehitliğinde rahmetli Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret ettikten sonra tarihi Başçarşıda yürüyüş yaptı vatandaşlarla sohbet etti.
Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Yüksek Temsilci Christian Schmidt'le görüşme sonrasında kısa açıklamalarda bulundu.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- %39.67 zam oranı netleşti! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, BAĞ-KUR, 4C'liye 6 aylık maaş zammı...
- Asgari ücret zammı için kritik tarih... Asgari ücret Temmuz ayında artacak mı, zamlanacak mı 2022? Asgari ücrete ara zam olacak mı?
- PTT personel alımı ne zaman yapılacak? PTT 2022 personel alımı olacak mı, başvurular başladı mı? 55 bin personel alımı şartları...
- CTE tayinler ne zaman açıklanacak 2022? CTE tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 17 Haziran Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Kazanan isim....
- Kurbanlık fiyatları il il güncellendi: 2022 koyun, keçi, sığır (küçükbaş, büyükbaş) kurbanlık fiyatları ne kadar? Tam liste...
- ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar? 2022 YKS TYT AYT salon görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek?
- Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? 2022 Kurban Bayramı memur maaşları ne zaman yatacak? Temmuz ayı maaşları...
- YKS sınavı başarı duası: YKS'den yüksek almak için hangi dualar okunur? Üniversite sınavında başarılı olmak için okunacak dualar
- Son dakika: Özgür Dağlı öldü mü, sağlık durumu nasıl? Doç. Dr. Özgür Dağlı kimdir, kaç yaşında, nereli?
- meb.gov.tr: LGS sonuçları 2022 açıklandı mı? MEB LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercihleri ne zaman?
- YKS sınavında kalem silgi veriliyor mu? ÖSYM 2022 YKS TYT AYT sınavına girerken kalem verilecek mi?