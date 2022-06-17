Son dakika: Özgür Dağlı öldü mü, sağlık durumu nasıl? Doç. Dr. Özgür Dağlı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Son dakika haberi... Özgür Dağlı öldü mü, sağlık durumu nasıl? Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Doç. Dr. Özgür Dağlı, dün akşam kendisine ait tabancayla başına ateş etti. Eşinin evde ağır yaralı bulduğu Özgür Dağlı, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Bu gelişmelerin ardından Dağlı'nın sağlık durumu araştırılmaya başlandı. Peki, Özgür Dağlı öldü mü, sağlık durumu nasıl? Doç. Dr. Özgür Dağlı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte haberin detayları...

ÖZGÜR DAĞLI ÖLDÜ MÜ, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Özgür Dağlı'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Hekimsen Sendikası Bursa İl Temsilcisi Dr. Ali Erol, "Doç. Dr. Özgür Dağlı, Yüksek İhtisas Hastanesi'ndeki herkesin sevdiği ve saydığı değerli bir büyüğümüzdür. Hoca olmasının yanı sıra abi gibi babacan davranırdı ve bu tavrını örnek alırdık. Kendisinin intihar girişimi haberi camiamızı derinden üzmüştür. Diğer sitelerde yayınlanan haberler doğruyu yansıtmamaktadır, vefat etmemiştir. Şu an yoğun bakımda biz dostları için direnmektedir. Durumunun kritik olduğunu biliyoruz, süreci takip ediyoruz ve destek için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.