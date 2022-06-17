Son dakika: Özgür Dağlı öldü mü, sağlık durumu nasıl? Doç. Dr. Özgür Dağlı kimdir, kaç yaşında, nereli?
Son dakika... Özgür Dağlı öldü mü, sağlık durumu nasıl? Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Doç. Dr. Özgür Dağlı'nın, dün akşam evinde intihar girişiminde bulunduğu ve tabancasıyla başına tek el ateş ettiği açıklandı. Bu gelişmelerin ardından Özgür Dağlı'nın sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Özgür Dağlı öldü mü, sağlık durumu nasıl? Doç. Dr. Özgür Dağlı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte son gelişmeler...
Son dakika haberi... Özgür Dağlı öldü mü, sağlık durumu nasıl? Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Doç. Dr. Özgür Dağlı, dün akşam kendisine ait tabancayla başına ateş etti. Eşinin evde ağır yaralı bulduğu Özgür Dağlı, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Bu gelişmelerin ardından Dağlı'nın sağlık durumu araştırılmaya başlandı. Peki, Özgür Dağlı öldü mü, sağlık durumu nasıl? Doç. Dr. Özgür Dağlı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte haberin detayları...
ÖZGÜR DAĞLI ÖLDÜ MÜ, SAĞLIK DURUMU NASIL?
Özgür Dağlı'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Hekimsen Sendikası Bursa İl Temsilcisi Dr. Ali Erol, "Doç. Dr. Özgür Dağlı, Yüksek İhtisas Hastanesi'ndeki herkesin sevdiği ve saydığı değerli bir büyüğümüzdür. Hoca olmasının yanı sıra abi gibi babacan davranırdı ve bu tavrını örnek alırdık. Kendisinin intihar girişimi haberi camiamızı derinden üzmüştür. Diğer sitelerde yayınlanan haberler doğruyu yansıtmamaktadır, vefat etmemiştir. Şu an yoğun bakımda biz dostları için direnmektedir. Durumunun kritik olduğunu biliyoruz, süreci takip ediyoruz ve destek için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.
ÖZGÜR DAĞLI KİMDİR?
Özgür Dağlı, 1974 yılında Antakya'da dünyaya geldi. İlk orta ve lise öğrenimi sonrası Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) bölümüne başlayarak 1998 yılında tıp doktoru olarak mezun oldu. 2006 yılında 'Yoğun Bakımda Hastane Enfeksiyonları Risk Faktörlerinin Belirlenmesi' adlı tezini vererek Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı oldu. Aynı yıl ingilizce öğretmenliği sertifika programını tamamladı.
Mecburi hizmetini 2006-2009 yılları arasında Kilis Devlet Hastanesi'nde tamamladı. Bu yıllarda aynı zamanda Viral Hepatitle Savaşım Derneği il temsilciliği görevinde bulundu.
2009 yılında Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği tarafından burslu olarak Portekiz'de yapılan yaz okuluna seçilerek eğitim aldı. 2010 yılında T.C Sağlık Bakanlığı tarafından açılan Başasistanlık sınavını kazanarak öğretim görevlisi olarak Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine atandı.
Aynı yıl Sağlık Bakanlığı yurt dışı bursu ile İngiltere'de Avian İnfluenza'nın antijenik ve genetik karekterizasyonu ve ileri analiz teknikleri konusunda Londra'da NIMRC'de (National Institution of Medical Research Center) eğitim gördü.
2007 Yılında Ankara Üniversitesi PCR temelli Genetik Analiz Yöntemleri, 2008 yılında Karaciğer Biyopsi kursu, Zoonotik Enfeksiyonlar Eğitimi, Enfeksiyon Kontrol Hekimliği, 2010 yılında Aile Hekimliği ve 2012 yılında Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Sertifika programlarını tamamladı.
2014 yılında Anadolu Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulundan, 2017 yılında Uluslararası Ilişkiler bölümlerinden mezun oldu. Kasım 2019 tarihi itibariyle Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doçenti oldu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2012 yılından bu yana çalışmaktadır.
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