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Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan YKS'ye girecek öğrencilere başarı mesajı

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Giriş Tarihi: 17.06.2022 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022
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Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’dan YKS’ye girecek öğrencilere başarı mesajı

Başkan  Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, YKS'ye girecek tüm öğrencilere sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile başarılar diledi. Erdoğan "Üniversite sınavına girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. İdeallerinize uzanan yolda sınavlar sadece bir basamak. Rehberiniz azim ve kararlılık olsun." ifadelerini kullandı.

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