CTE tayinler ne zaman açıklanacak 2022? CTE tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur?
CTE tayinler ne zaman açıklanacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) tayin sonuçları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, CTE tayinler ne zaman açıklanacak 2022? CTE tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur?
CTE tayinler ne zaman açıklanacak 2022? CTE tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) tayin sonuçları çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Peki, CTE tayinler ne zaman açıklanacak 2022? CTE tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur?
CTE TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
CTE tayin sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama yapımladı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
CTE'DEN YAPILAN SON DUYURULAR
1 Haziran Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavını Kazanan Personelin Yerleştirme Sonuçları
24 Mayıs 108 Sözleşmeli Personel Alımı Kapsamında Psikolog Unvanında Yapılan Sözlü Sınav Sonucu
24 Mayıs 150 İdare Memuru Öğrencisi Alım İlanı Kapsamında Sözlü Sınav ve Mülakat Sonuçları
24 Mayıs 152 Kadrolu Personel Alımı Sözlü Sınav Sonuçları
6 Mayıs COVID-19 İzinlerine İlişkin Duyuru
30 Nisan İnfaz ve Koruma Memurlarına 3. ve 4. Dereceye Yükseltilme İmkânı Sağlandı
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