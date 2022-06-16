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Son dakika: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yaralanan P.Uzm.Çvş. Kadir Kemik'ten acı haber! Şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.06.2022
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Son dakika: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yaralanan P.Uzm.Çvş. Kadir Kemik’ten acı haber! Şehit oldu

Son dakika haberleri.... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşinde yaralanan P.Uzm.Çvş. Kadir Kemik'in tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu açıkladı.

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