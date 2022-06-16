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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Almanya'ya sert tepki

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Giriş Tarihi: 16.06.2022 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Almanya’ya sert tepki

Son dakika haberi... Almanya'ya sert tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, "Alman Sözcüsü'nün ülkemizin hava sahasını ihlal eden ve uçaklarımızı taciz eden taraf Yunanistan olmasına rağmen, ülkemizie yönelik mesnetsiz iddialar yöneltmesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

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