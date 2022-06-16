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Son dakika: Suriye konulu yüksek düzeyli toplantı sonrası flaş bildiri! Dikkat çeken ifadeler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.06.2022
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Son dakika: Suriye konulu yüksek düzeyli toplantı sonrası flaş bildiri! Dikkat çeken ifadeler

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı'ndan Nur-Sultan’da düzenlenen Suriye konulu yüksek düzeyli toplantı sonrası açıklama geldi. Açıklamada, "Taraflar, Suriye’de faaliyet gösteren terör örgütlerinin farklı isimler ve uzantıları adı altında artan varlığı ve saldırılarını kınamıştır. Suriye’nin kuzeyine ilişkin tüm düzenlemelerin fiilen uygulanmasının önemine dikkat çekmiştir." ifadeleri yer aldı. İşte yayımlanan bildiri...

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