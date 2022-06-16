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Son dakika: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde teröristlere ağır darbe! 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 16.06.2022 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022
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Son dakika: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde teröristlere ağır darbe! 4 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yönelik saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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