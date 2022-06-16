Ordu Üniversitesi’nde görev yapan öğretim görevlisi Doç. Dr. Evren Haspolat sorularıyla AK Parti’ye nefret kustu! İşte provokatif sorular

Haspolat'ın bu tür provokatif soruları ile AK Parti'yi yaşanan suikast ve bombalamalarla ilişkiliymiş gibi göstererek algı yaratmaya çalıştığı görüldü.

Evren Haspolat bir başka soruda ise "Hangisi AK Parti'nin seçimlerle gelen iktidar partisi olmaktan çıkıp devletleşmesini sağlayan sürecin adımlarından biri değildir?" dedi.

Haspolat, bu soruda verdiği 5 şıkta ise yine provokatif söylemlere imza attı. Yaşanan olumsuzlukları AK Parti ile yan yana getirdiği sorularıyla öğrencilerine bilinç altı mesajı veren Haspolat'ın, sosyal medya hesabından da yine AK Parti'yi hedefe oturttuğu görüldü.