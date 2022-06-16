Ordu Üniversitesi'nde görev yapan öğretim görevlisi Doç. Dr. Evren Haspolat sorularıyla AK Parti'ye nefret kustu! İşte provokatif sorular
Ordu Üniversitesi'nde görev yapan öğretim görevlisi Doç. Dr. Evren Haspolat, Türk Siyasal Yaşamı Dersi için hazırladığı sınav sorularında AK Parti'ye adeta kin kustu. Haspolat öğrencilerine, "Hangisi AK Parti'nin ilk dönem iktidarında, darbelerle ve derin devletle mücadele söylemine zemin hazırlayan suikast ve saldırı biçimindeki provokasyonlardan biri değildir?" şeklinde bir soru yöneltti.
Öğrencilerine yönelttiği sorularda AK Parti'yi hegemonyacı olarak tanımlayan sözde doçent, özde Provokatör Dr. Haspolat, sınavda öğrencilerine "Hangisi AK Parti'nin seçimle iktidara gelen bir hükümet partisi olmaktan çıkıp devletleşmesini sağlayan adımlardan biri değildir?" gibi algıya yönelik sorular yöneltti.
Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evren Haspolat, 10 Haziran'da öğrencilerine Türk Siyasal Yaşamı Dersi için final sınavı yaptı. Sınava giren öğrenciler hocalarının kendilerine dağıttı testteki soruları görünce adeta şok yaşadı. Haspolat'ın sınav sorularında AK Parti'ye adeta kin kustuğu görüldü.
OLUMSUZLUKLARI SIRALIYIP, SORUYU "DEĞİLDİR" DİYE BAĞLIYOR
AK Parti'yi yaşanan tüm olumsuzlukların sıralandığı şıkların yer aldığı sorulara yerleştiren Doç. Dr. Evren Haspolat, hukuki açıdan sıkıntıya düşmemek için ise soruların sonunu "değildir" gibi kelimelerle bağladı. AK Parti'nin ihya ve inşa dönemi, AK Parti'nin liberal muhafazakar hegomanya dönemi gibi kışkırtıcı sorular ve şıklarla algı oluşturmaya çalışan Evren Haspolat'ın, kelime oyunlarıyla AK Partiyi hedef alan sınav sorularına öğrencileri de tepki gösterdi.
HER SORUSUNDA KİNİNİ KUSTU
Ali Altuntaş'ın haberine göre AK Partiye olan kinini sınav sorularıyla kusan Doç. Dr. Evren Haspolat, sorduğu "Hangisi AK Parti'nin ilk dönem iktidarında, darbelerle ve derin devletle mücadele söylemine zemin hazırlayan suikast ve saldırı biçimindeki provokasyonlardan biri değildir?" Sorusuna ise şık olarak;
a-Trabzon'da Rahip Santoro'ya yönelik suikast, b- Cumhuriyet Gazetesi'ne bombalı saldırı, c- Danıştay saldırısı, d- Rus büyükelçisine yapılan suikast, e- Umut Kitabevi'nin bombalanmasını verdi.
Haspolat'ın bu tür provokatif soruları ile AK Parti'yi yaşanan suikast ve bombalamalarla ilişkiliymiş gibi göstererek algı yaratmaya çalıştığı görüldü.
Evren Haspolat bir başka soruda ise "Hangisi AK Parti'nin seçimlerle gelen iktidar partisi olmaktan çıkıp devletleşmesini sağlayan sürecin adımlarından biri değildir?" dedi.
Haspolat, bu soruda verdiği 5 şıkta ise yine provokatif söylemlere imza attı. Yaşanan olumsuzlukları AK Parti ile yan yana getirdiği sorularıyla öğrencilerine bilinç altı mesajı veren Haspolat'ın, sosyal medya hesabından da yine AK Parti'yi hedefe oturttuğu görüldü.
AK PARTİYİ REJİMİ DEĞİŞTİRMEKLE SUÇLADI
AK Parti düşmanlığını kaleme aldığı yazılarında da işleyen Doç. Dr. Evren Haspolat'ın 2012 yılında yayınlanan "Yeni rejimin yeni kadını" başlıklı yazısında ise eşi hayatını kaybeden kadınlara bağlanan aylıkları hedef aldığı görüldü.
AK Parti'yi kadınları maaşa bağlayarak denetim altında tutmakla suçlayan Haspolat, AK Parti'yi değiştirmek istediği rejimi kadınlar üzerinden inşa etmekle itham ediyor. AK Parti'nin amacının maddi sorunu olan kadınlara yardım etmek değil, kadının özel hayatını devletin denetimine almak olduğunu yönünde akla ziyan yazıları da bulunan Evren Haspolat, kadına tanınan hakları ise bir kenara bırakıp ekonomik özgürlüğü elinden alınan kadınların erkeğin kölesi yapıldığını belirtiyor.
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