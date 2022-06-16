Ekrem İmamoğlu'nun Haliç planı! "Temizliyoruz" oyunu tutmadı! AK Parti'den sert tepki: Senden önce tertemizdi

İBB'NİN HALİÇ AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Aylardır alarm veren Haliç için harekete geçmeyen İBB, kötü kokular ve renk kirlilikleri tepkiye neden olunca önceki bir açıklama yaptı. İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, Haliç'in hiçbir zaman gözyaşı gibi olmadığını ve durumunun da çok kötü olmadığını iddia etti. Erdinçler'in bu açıklaması tepkiyle karşılandı.

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