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Öğretmen tayin başvuru tarihleri açıklandı mı? Öğretmen il içi ve dışı yer değiştirme başvuruları ne zaman bitiyor?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.06.2022
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Öğretmen tayin başvuru tarihleri açıklandı mı? Öğretmen il içi ve dışı yer değiştirme başvuruları ne zaman bitiyor?

Öğretmen tayin başvuru tarihleri açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada isteğe bağlı ya da zorunlu çalışma yükümlülüğü gibi sebeplerle görev yaptıkları yeri değiştirmek isteyen öğretmenler için il içi ve iller arası atama takvimi ilan edildi. Peki, Öğretmen tayin başvuru tarihleri açıklandı mı? Öğretmen il içi ve dışı yer değiştirme başvuruları ne zaman bitiyor?

Öğretmen tayin başvuru tarihleri açıklandı mı? Öğretmen il içi ve dışı yer değiştirme başvuruları ne zaman bitiyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerde başvuruların Temmuz ayında alınacağı açıklanmıştı. Pek çok sebepten ötürü alınacak olan yer değiştirme başvurularının kabul edilmesi ile onay süreci ise Ağustos ayının ilk haftası yapılacak. Peki, Öğretmen tayin başvuru tarihleri açıklandı mı? Öğretmen il içi ve dışı yer değiştirme başvuruları ne zaman bitiyor?

BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından kadrolu öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları, 25-29 Temmuz'da alınacak ve atamalar 1 Ağustos'ta ilan edilecek.

İl içi isteğe bağlı yer değiştirmeler için başvurular 4-8 Temmuz'da alınacak ve atamaların valiliklerce gerçekleştirilmesiyle sonuçların ilanı, 19 Temmuz'da olacak.

ATAMALAR 1 AĞUSTOS'TA İLAN EDİLECEK

İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerde başvurular, 25-29 Temmuz'da alınacak ve atamalar 1 Ağustos'ta ilan edilecek.

Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için ise başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 5-11 Ağustos'ta, tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 15-19 Ağustos'ta yapılacak. Atamaların ilanı da 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

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