Öğretmen tayin başvuru tarihleri açıklandı mı? Öğretmen il içi ve dışı yer değiştirme başvuruları ne zaman bitiyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerde başvuruların Temmuz ayında alınacağı açıklanmıştı. Pek çok sebepten ötürü alınacak olan yer değiştirme başvurularının kabul edilmesi ile onay süreci ise Ağustos ayının ilk haftası yapılacak. Peki, Öğretmen tayin başvuru tarihleri açıklandı mı? Öğretmen il içi ve dışı yer değiştirme başvuruları ne zaman bitiyor?