İzmir deprem son dakika: İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
GÜNDEM ahaber.com.tr
İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ege Deniz'inde yaşanan deprem İzmir'de yaşayan vatandaşlar tarafından hissedildi. Vatandaşlar depremin büyüklüğünü sorguluyor. Peki, İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. AFAD depremler listesinde Ege Deniz'inde yaşanan bir deprem açıklandı. Bölgede yaşayanlar depremin büyüklüğünü merak ediyor. Peki, İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Ege Deniz'inde ilçesinde saat 00.22'te 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İzmir deprem son dakika: İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
- KPSS geç başvuruları başladı mı, ne zaman bitiyor? KPSS geç başvuruları bitti mi?
- Öğrenci affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? Öğrenci affı bu yıl olacak mı, yürürlüğe girecek mi? Lisans, önlisans...
- Survivor araba ödülünü kim kazandı? 15 Haziran Survivor araba ödülünü hangi yarışmacı kazandı, markası ne? Lexus NX 350h özellikleri, fiyatı
- Asgari ücret zammı son dakika açıklaması! TEFE- TÜFE ile 5.940 TL'yi bulabilir! 1,2,3,4 çocuklulara 6 aylık enflasyon farkı ile...
- Kurban Bayramı ikramiyesi netleşti! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Mide ağrısı nedeniyle gitti doktorlar gözlerine inanamadı! 83 tane 1 lira ve daha neler neler...
- FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı belli oldu mu?
- FED kararı sonrasında dolar, euro, altın ne kadar oldu? FED faiz kararı ile dolar ve euro düşer mi, yükselir mi? 15 Haziran CANLI kur takibi...
- Çocuk başına 1.649 TL ödeme! Şartlar belli oldu, geri ödemesiz veriliyor! ATM'den hesaplarınızı kontrol edin...
- Fiat, Kia, Toyota, Hyundai, Renault'da 26.000 TL'ye varan indirim kampanyası... 100 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,69 faiz imkanı! Ayakları yerden kesecek...
- LGS sonuçları erken açıklanır mı? 2022 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercihleri ne zaman başlıyor?