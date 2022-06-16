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İzmir deprem son dakika: İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.06.2022 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022
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İzmir deprem son dakika: İzmir’de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ege Deniz'inde yaşanan deprem İzmir'de yaşayan vatandaşlar tarafından hissedildi. Vatandaşlar depremin büyüklüğünü sorguluyor. Peki, İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. AFAD depremler listesinde Ege Deniz'inde yaşanan bir deprem açıklandı. Bölgede yaşayanlar depremin büyüklüğünü merak ediyor. Peki, İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Ege Deniz'inde ilçesinde saat 00.22'te 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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