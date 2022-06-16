İzmir deprem son dakika: İzmir’de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. AFAD depremler listesinde Ege Deniz'inde yaşanan bir deprem açıklandı. Bölgede yaşayanlar depremin büyüklüğünü merak ediyor. Peki, İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...