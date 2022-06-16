PKK’lı kalleş Tekin Yoldaş’tan itiraf: Gezi’nin öznesi de öncüsü de bizdik! Yarım kalan işi bitireceğiz
A Haber’de canlı olarak yayınlanan ve Banu El’in sunumuyla ekranlara gelen Arka Plan’da gündeme bomba gibi düşen bir itiraf deşifre edildi. Türkiye’nin geleceğine ipotek koymak isteyen ve gözü dönmüş odaklarca sahneye konan Gezi kalkışmasına dair PKK’dan korkunç bir itiraf geldi. Terör örgütü PKK’nın sözde üstü düzey yöneticisi Tekin Yoldaş, “Gezi’nin öznesi de öncüsü de bizdik. Gezi’de yarım kalan işi bitireceğiz” ifadelerinde bulundu. PKK’lı ismin bu sözleri o dönemde yaşananları açıkça gözler önüne serdi. Bu alçak sözler sonrası akıllara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Gezi kalkışmasının yıldönümünde grup toplantılarında yaptıkları açıklamalar akıllara geldi. İki lider, kalkışmanın demokrasi direnişi olduğunu savunmuştu. Hatta Akşener, "Gezi milli şuurun da, ayağa kalkmasıdır" demişti.
Eli kanlı terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Tekin Yoldaş, gezi ayaklanmasını PKK'nın alt kolu olan sözde "Halkların Birleşik Devrim Hareketi"nin örgütlediğini ve öncülük hiç çekinmeden itiraf etti.
PKK'lı kalleş Yoldaş, "Gezi'de yarım kalan işimizi tamamlayacağız" dedi.
Terörist Tekin Yoldaş, PKK'nın alt kolu olan HBDH'nin metropollere saldırı düzenleyeceklerini de söyledi.
Gözü dönmüş cani PKK'lı terörist, İstanbul'da ve metropollerde kalkışma ve saldırı planını gözler önüne serdi.
"GEZİ'DE PKK EN ÖNDEYDİ"
PKK'lı hain Yoldaş büyük tepki toplayan şu ifadelerde bulundu;
"Bu yönüyle şunu da söylemek lazım. HBDH olarak aslında bu Gezi Direnişi'nin yarattığı etkiyle kurulduk, bir araya geldik. O Gezi Direnişi'nin, sistemin, düzenin sınırlarını aşan bir devrimcilik arayışı bugün HBDH'inde cisimleşmiş oldu. HBDH saflarında buluştu. Bugün birçoğumuz HBDH mücadelesi içinde bulunan birçok yoldaş, birçok devrimci aynı zamanda Taksim'de ki direnişte, Gezi Ayaklanması'nda ön safta bulunmuş, bu mücadele içerisinde bulunmuş yoldaşlardır. Bu anlamıyla şunu da belirtme hakkımız var. Bu mücadele aslında birleşik devrim mücadelesinin öznesi olduğu bir mücadeledir."
ALÇAK PKK'LIDAN "HESAP SORACAĞIZ" TEHDİDİ
"Gezi'de yarım kalan işi bizler de tamamlamak istiyoruz. Nasıl onlar 15 Temmuz'da yarım kalan işi tamamlarız diyorlarsa bizler de Gezi'de yarım kalan işimizi tamamlayacağız. Çünkü Gezi Direnişi olduğu zaman HBDH gibi bir örgütlenmemiz yoktu. Artık var. Gezi'de ki hatalarımızdan ders çıkartacağız. Bu faşist rejime karşı daha güçlü örgütleneceğiz. Daha güçlü hesap soracağız. Bunların koşulları mevcuttur."
PKK: BÜYÜKŞEHİRLERİ HEEF ALACAĞIZ
"Bunlar da bütün olanaklarını kullansalar da, bütün İstanbul sokaklarına kamera taksalar da, bütün herkesi kontrolden geçirseler de HBDH milislerinin eylemlerini engelleyemeyecekler. Bu eylemler artacak ve bu eylemler aslında faşizmin en güvende hissettiği alanlarda, en güçlü olduğunu düşündüğü alanlarda, metropollerde hedef alacak."
KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER GEZİ'Yİ SAVUNDU! İŞTE O SKANDAL AÇIKLAMALAR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener gezi kalkışmasının yıldönümünde grup toplantılarında yaptıkları açıklamalarla kalkışmanın demokrasi direnişi olduğunu savunmuştu. Hatta Meral Akşener, "Gezi milli şuurun da, ayağa kalkmasıdır" demişti.
KILIÇDAROĞLU - GRUP TOPLANTISI - 26 NİSAN 2022
"Gezi nedir? Bizim demokrasi tarihimizde özgürlüğü haykıran gençlerin sesidir. Baskıya isyandır Gezi. Kendi ülkemizde özgürce yaşamak istiyoruz diyor gençler"
AKŞENER- GRUP TOPLANTISI - 27 NİSAN 2022
"Gezi; ülkücüsünden solcusuna, dindarından sekülerine, kadınından erkeğine, gençlerimizin, o dönem, yaklaşık 10'uncu yılında olan, müstemleke rejimine karşı sergilediği, bir duruş, bir direniştir. Bu yönüyle Gezi direnişi, Türk Gençliği için, yalnızca bir protesto değildir. Aynı zamanda, millî şuurun da, ayağa kalkmasıdır."
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