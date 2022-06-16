PKK’lı kalleş Tekin Yoldaş’tan itiraf: Gezi’nin öznesi de öncüsü de bizdik! Yarım kalan işi bitireceğiz

PKK: BÜYÜKŞEHİRLERİ HEEF ALACAĞIZ

"Bunlar da bütün olanaklarını kullansalar da, bütün İstanbul sokaklarına kamera taksalar da, bütün herkesi kontrolden geçirseler de HBDH milislerinin eylemlerini engelleyemeyecekler. Bu eylemler artacak ve bu eylemler aslında faşizmin en güvende hissettiği alanlarda, en güçlü olduğunu düşündüğü alanlarda, metropollerde hedef alacak."

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER GEZİ'Yİ SAVUNDU! İŞTE O SKANDAL AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener gezi kalkışmasının yıldönümünde grup toplantılarında yaptıkları açıklamalarla kalkışmanın demokrasi direnişi olduğunu savunmuştu. Hatta Meral Akşener, "Gezi milli şuurun da, ayağa kalkmasıdır" demişti.

KILIÇDAROĞLU - GRUP TOPLANTISI - 26 NİSAN 2022

"Gezi nedir? Bizim demokrasi tarihimizde özgürlüğü haykıran gençlerin sesidir. Baskıya isyandır Gezi. Kendi ülkemizde özgürce yaşamak istiyoruz diyor gençler"