MHP Lideri Bahçeli’den ’öğrenci affı’ açıklaması

16 Haziran 2022, Perşembe
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Öğretmen tayin başvuru tarihleri açıklandı mı? Öğretmen il içi ve dışı yer değiştirme başvuruları ne zaman bitiyor?
- İzmir deprem son dakika: İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
- KPSS geç başvuruları başladı mı, ne zaman bitiyor? KPSS geç başvuruları bitti mi?
- Öğrenci affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? Öğrenci affı bu yıl olacak mı, yürürlüğe girecek mi? Lisans, önlisans...
- Survivor araba ödülünü kim kazandı? 15 Haziran Survivor araba ödülünü hangi yarışmacı kazandı, markası ne? Lexus NX 350h özellikleri, fiyatı
- Asgari ücret zammı son dakika açıklaması! TEFE- TÜFE ile 5.940 TL'yi bulabilir! 1,2,3,4 çocuklulara 6 aylık enflasyon farkı ile...
- Kurban Bayramı ikramiyesi netleşti! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Mide ağrısı nedeniyle gitti doktorlar gözlerine inanamadı! 83 tane 1 lira ve daha neler neler...
- FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı belli oldu mu?
- FED kararı sonrasında dolar, euro, altın ne kadar oldu? FED faiz kararı ile dolar ve euro düşer mi, yükselir mi? 15 Haziran CANLI kur takibi...
- Çocuk başına 1.649 TL ödeme! Şartlar belli oldu, geri ödemesiz veriliyor! ATM'den hesaplarınızı kontrol edin...
- Fiat, Kia, Toyota, Hyundai, Renault'da 26.000 TL'ye varan indirim kampanyası... 100 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,69 faiz imkanı! Ayakları yerden kesecek...