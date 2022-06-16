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MHP Lideri Bahçeli'den 'öğrenci affı' açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.06.2022
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MHP Lideri Bahçeli’den ’öğrenci affı’ açıklaması

Son dakika haberi...MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada öğrenci affını desteklediklerini dile getirdi.

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