Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, "MALPRAKTİS" davası açıklaması! "Resmi Gazete’de yayımlandı..."

7-Mahkemece hükmedilen tazminatın, ancak bu şartların varlığı halinde rücu edilmesinde, ilgili sağlık personelinin kusur oranı gözetilerek rücu miktarı Kurul tarafından belirlenecektir.

8-Kurul üyeleri, rücu konusunda verdikleri kararları sebebiyle kesinleşmiş yargı kararı olmadıkça malî ve idarî yönden sorumlu tutulamayacaktır.

9-Bu mevzuat çerçevesinde başta hekimlerimiz olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımız Malpraktis baskısı yaşamadan mesleklerini bilimsel çerçevede özgürce ifa etme imkânına kavuşmuştur.

10- HEKİMLERİMİZ DE HÂKİMLERİMİZ GİBİ KORUNMUŞ, DÜNYADA BENZERİ OLMAYAN BİR GÜVENCEYE KAVUŞMUŞTUR.

MALPRAKTİS NEDİR?



Malpraktis, hekim başta olmak üzere sağlık personeli tarafından gerçekleştirilen tıbbi müdahalenin tıbbi standarda aykırı olması nedeniyle hastanın zarara uğraması demektir.