Malpraktis davaları nedir, ne anlama geliyor? Malpraktis davaları ne demek?

MALPRAKTİS NE DEMEK VE MALPRAKTİS DAVASI NEDİR?

Tıbbi Malpraktis, genel tanımı ile tıp ilmi icra edilirken, hekimin yaptığı hatalı bir davranış ya da görev ihmali sonucunda bir yaralanmaya ya da zarara neden olunması durumudur. Tıbbi malpraktis diğer bir adı ile de doktor hatası nedeni ile açılan tazminat davası, hastalığın teşhisi (tetkiklerin alınması, öykünün alınması vb.), tedavisi (iğne yapılması, hastaya ilaç verilmesi, ameliyat edilmesi vb.) ve hastanın bakımı gibi çeşitli tedavi aşamalarında tıbbi standartlara aykırı bir şekilde yapılan her türlü uygulamadan kaynaklanır.

Tıbbi Malpraktis, genel hatları ile tıp ilmi icra edilirken, yapılan bir görev ihmali ya da hatalı davranış sonucunda bir yaralanmaya ya da zarara neden olması durumudur.