15 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Malpraktis davaları nedir, ne anlama geliyor? Malpraktis davaları ne demek?

Malpraktis davaları nedir, ne anlama geliyor? Malpraktis davaları ne demek?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.06.2022 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022
ABONE OL
Malpraktis davaları nedir, ne anlama geliyor? Malpraktis davaları ne demek?

Malpraktis davaları nedir, ne anlama geliyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Koca, MALPRAKTİS davalarında, kasıt olmadıkça tazminatı devletin üstlenmesini sağlayan kanun maddesine ilişkin yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlandığını duyurdu ve detaylar paylaştı. Peki, Malpraktis davaları nedir, ne anlama geliyor? Malpraktis davaları ne demek?

Malpraktis davaları nedir, ne anlama geliyor? Malpraktis davaları ne demek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Koca, MALPRAKTİS davalarında, kasıt olmadıkça tazminatı devletin üstlenmesini sağlayan kanun maddesine ilişkin yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu ve detaylar paylaştı. Peki, Malpraktis davaları nedir, ne anlama geliyor? Malpraktis davaları ne demek?

Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre; MALPRAKTİS davalarında, kasıt olmadıkça tazminatı devletin üstlenmesini sağlayan kanun maddesine ilişkin YÖNETMELİK Resmi Gazete'de yayımlandı.

Koca, "Uygulamaların nasıl olacağı artık hepimiz için açık! Linkteki, gerçeğin beklenenin ötesinde olduğunun belgesi" dedi ve detayları paylaştı.

1-Sağlık çalışanlarının soruşturma izninin verilmesi ve tazminat konularında yetkili Mesleki Sorumluluk Kurulu kurulmuştur.

2-Devlet üniversitesi kadrosundaki öğretim elemanları dışındaki sağlık çalışanlarının tıbbi iş ve işlemleri dolayısıyla yapılan şikâyetler, ilgili savcılıklar tarafından soruşturma izni için Kurula gönderilecektir.

3-Özel sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeli ile serbest meslek icrasında hekimlerin soruşturulması da Kurulun iznine tabidir. Kurul bu şikâyetlere ilişkin ön inceleme yaptırarak soruşturma izni verilip verilmemesine karar verecektir.

4-Kurulun soruşturma iznine ilişkin verdiği karara karşı Ankara Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilebilecektir.

MALPRAKTİS NE DEMEK VE MALPRAKTİS DAVASI NEDİR?

Tıbbi Malpraktis, genel tanımı ile tıp ilmi icra edilirken, hekimin yaptığı hatalı bir davranış ya da görev ihmali sonucunda bir yaralanmaya ya da zarara neden olunması durumudur. Tıbbi malpraktis diğer bir adı ile de doktor hatası nedeni ile açılan tazminat davası, hastalığın teşhisi (tetkiklerin alınması, öykünün alınması vb.), tedavisi (iğne yapılması, hastaya ilaç verilmesi, ameliyat edilmesi vb.) ve hastanın bakımı gibi çeşitli tedavi aşamalarında tıbbi standartlara aykırı bir şekilde yapılan her türlü uygulamadan kaynaklanır.

Tıbbi Malpraktis, genel hatları ile tıp ilmi icra edilirken, yapılan bir görev ihmali ya da hatalı davranış sonucunda bir yaralanmaya ya da zarara neden olması durumudur.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA