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Son dakika: Yunanistan’a kaçmaya çalışan 2 PKK'lı tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.06.2022
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Son dakika: Yunanistan’a kaçmaya çalışan 2 PKK’lı tutuklandı

Son dakika haberine göre Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isterken güvenlik güçleri tarafından yakalanan 2 terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

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