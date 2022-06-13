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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Diyarbakır'da

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Giriş Tarihi: 13.06.2022 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Diyarbakır’da

Son dakika haberi... Diyarbakır'a ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır aileleri ile de görüştü. Basın toplantısı düzenleyen Bakan Çavuşoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

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